Martirosjan bei Gewichtheber-EM klar am EM-Podest vorbei

Österreichs Aushängeschild Sargis Martirosjan hat am Samstag bei der Gewichtheber-EM in Batumi/Georgien trotz guter Leistung den angepeilten Podestplatz in der Klasse bis 109 Kilogramm klar verpasst. Der 32-Jährige erreichte mit 181 kg im Reißen Rang sechs und landete im Stoßen mit 206 kg an der neunten Stelle. Die Zweikampfleistung von 387 kg brachte ihm den achten Platz ein.