Maschek-Folge mit Strache wieder online

Die Kabarettisten hatten ein Interview eines ORF-Sportmoderators mit Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) neu getextet und Strache dabei mit dem Satz "Vom Neonazi zum Sportminister - eine typisch österreichische Karriere" begrüßt.

Der Beitrag wurde am Freitag wegen rechtlicher Bedenken vom Netz genommen. Nun sei eine rechtlich einwandfreie Version online gestellt worden. "ORF bekennt sich zu pointierter Satire und Parodie, aber selbstverständlich auch zur Einhaltung der Gesetze. Daher war in diesem Fall so vorzugehen", hieß es in einer Stellungnahme am Samstag.