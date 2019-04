Kärntner SPÖ-Parteitag in Villach gestartet

Im Congress Center Villach hat am Samstagmorgen ein Landesparteitag der Kärntner SPÖ begonnen. Neben der Wiederwahl von Peter Kaiser, seit 2010 an der Spitze der Landespartei, steht eine Rede von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und eine Präsentation der EU-Kandidaten auf dem Programm. Rund 600 Delegierte und weitere Gäste, in Summe bis zu 1.000 Personen, wurden erwartet.