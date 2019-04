Columbus nach 5:1 Sieg in Tampa 2:0 im NHL-Play-off voran

Die Columbus Blue Jackets haben in den Play-offs der National Hockey League (NHL) auch im zweiten Match für eine Überraschung gesorgt. Nach dem 4:3-Auftakterfolg nach 0:3-Rückstand gewannen die Gäste aus Ohio am Freitagabend beim Grunddurchgangssieger Tampa Bay Lightning klar mit 5:1 und führen damit in der "best of seven"-Serie bereits 2:0.