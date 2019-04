55-Jährige bei Frontalzusammenstoß in Oberösterreich getötet

Eine 55-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Zwettl ist am Freitagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Oberösterreich ums Leben gekommen. Aus unbekannter Ursache war die 55-Jährige mit dem Pkw einer 42-Jährigen in Pabneukirchen (Bezirk Perg) kollidiert.