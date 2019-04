Zeichnung von Nelson Mandela wird in New York versteigert

Eine Zeichnung des 2013 verstorbenen südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela wird in New York versteigert. Mandela habe das Bild "The Cell Door, Robben Island" 2002 mit Wachsmalkreiden angefertigt, teilte das Auktionshaus Bonhams mit. Es zeigt die Tür des Gefängnisses auf Robben Island vor Kapstadt, wo Mandela jahrelang als politischer Gefangener saß.