Kärntens SPÖ-Chef Kaiser stellt sich der Wiederwahl

Die Kärntner SPÖ hält am Samstag in Villach einen Parteitag ab. Peter Kaiser stellt sich zum dritten Mal der Wiederwahl als Vorsitzender der Landesorganisation, Gegenkandidaten gibt es keinen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird eine Rede halten, außerdem steht eine Präsentation der Kandidaten für die EU-Wahl am Programm.