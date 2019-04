Pilz fordert Asyl für Assange in Österreich

In Österreich fordert Peter Pilz von der Liste "Jetzt" die Bundesregierung auf, Wikileaks-Gründer Julian Assange Asyl zu gewähren. Es müsse verhindert werden, dass er in die USA gebracht werde. Jemand, der "Kriegsverbrechen aufdeckt, darf nicht an die Kriegsverbrecher ausgeliefert werden", so Pilz zum "Standard" (Wochenendausgabe).