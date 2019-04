Klimaschutzreferenten für ökosoziale Steuerreform

Die Klimaschutzreferenten der Bundesländer haben sich bei ihrer Konferenz in Frauenkirchen am Freitag für eine ökosoziale Steuerreform ausgesprochen. In 16 einstimmigen Beschlüssen treten sie unter anderem auch für eine stärkere Berücksichtigung des Biolandbaus sowie eine bessere Förderung des Radverkehrs durch den Bund ein. Ebenso wurde die Dringlichkeit klimaorientierten Handelns betont.