15-Jähriger bei Konfrontationen an Gaza-Grenze erschossen

Ein 15-Jähriger ist nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze erschossen worden. Weitere 48 Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Nach Angaben eines israelischen Armeesprechers in Tel Aviv hatten sind rund 7400 Palästinenser im Grenzgebiet versammelt.