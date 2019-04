Russland investiert 340 Mio. Euro in neues Weltraumzentrum

Russland will umgerechnet mehr als 340 Millionen Euro in ein neues Weltraumzentrum in Moskau investieren. Das kündigte Präsident Wladimir Putin am Freitag der Nachrichtenagentur Tass zufolge an. Bis zu 20.000 Arbeitsplätze sollen demnach entstehen. In dem Zentrum sollen Wissenschafter und Konstrukteure etwa neue Technologien und Satelliten entwickeln.