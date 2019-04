Fruchtbarkeitsarzt zeugte 49 Kinder ohne Zustimmung

Ein niederländischer Fruchtbarkeitsarzt hat ohne Zustimmung Frauen mit eigenem Sperma befruchtet und so 49 Kinder gezeugt. Das ergab ein DNA-Test, wie die Kinderrechtsorganisation "Defence for Children" am Freitag mitteilte.