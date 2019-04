Drei junge Kärntner bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall auf der Drautalstraße (B100) in Irschen (Bezirk Spittal an der Drau) sind in der Nacht auf Freitag drei junge Männer schwer verletzt worden. Laut Polizei kam ein Auto gegen 4.00 Uhr rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Straßenböschung entlang und prallte gegen eine quer verlaufende Böschung, woraufhin der Pkw durch die Luft geschleudert wurde und am Dach liegen blieb.