Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv/AFP)

Frankreich ist zur Aufnahme von 20 der 62 Migranten bereit, die sich seit neun Tagen an Bord des Rettungsschiffes "Alan Kurdi" der deutschen NGO "Sea-Eye" befinden. Dies berichtete der französische Innenminister Christophe Castaner laut Medienangaben. Das Schiff wartet unweit von Malta auf Anweisungen zum Einlaufen in einen sicheren Hafen.

Wie bereits bei Migranten an Bord anderer Rettungsschiffe in den vergangenen Monaten sei Frankreich zur Aufnahme schutzbedürftiger Menschen bereit, so Castaner. Am Donnerstag hatte die EU-Kommission bekanntgegeben, dass einige EU-Länder zur Aufnahme der "Alan Kurdi"-Migranten bereit seien.

Links zum Thema Schwangere nach epileptischem Anfall von NGO-Schiff geholt

Die "Alan Kurdi" hatte vor neun Tagen die Migranten vor der libyschen Küste gerettet. Seitdem sucht das Schiff einen sicheren Hafen. Italien hat die Einfahrt verwehrt und sieht Deutschland in der Pflicht, weil das Schiff unter deutscher Flagge fährt. Auch Malta wollte das Schiff bisher nicht anlegen lassen.