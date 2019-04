Bruegel-Ausstellung im KHM mit "ART"-Kuratorenpreis prämiert

Die Bruegel-Retrospektive im Kunsthistorischen Museum (KHM) in Wien hat sich nicht nur aufgrund des Besucheransturms als preisverdächtig herausgestellt. Das Team hinter der Werkschau von Pieter Bruegel dem Älteren wurde nun mit dem Kuratorenpreis des Kunstmagazins "ART" prämiert. Die Überreichung fand am Donnerstagabend im Rahmen der Art Cologne in Köln statt.