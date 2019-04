Mindestens fünf Tote bei Brand auf Firmengelände in Hanoi

Bei einem Brand auf einem Werkstatt- und Lagergelände in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur VNA am Freitag noch vermisst. Das Feuer brach Augenzeugen zufolge in der Nacht auf Freitag in einer kleinen Fabrik aus, in der Wertstofftonnen und Sackerl für Kieselgel hergestellt wurden.