Schönborn mit Appell an "Gesetzgeber" für Alleinerziehende

Kardinal Christoph Schönborn sieht Alleinerziehende durch die Reform der Mindestsicherung besonders betroffen. In seiner am Freitag erschienenen "Heute"-Kolumne richtet er einen Appell an den "Gesetzgeber", nicht bei dieser "besonders belasteten Gruppe" zu sparen. "Sie verdienen jede Hilfe, menschlich und finanziell", so der Kardinal.