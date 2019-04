Volkstheater eröffnet am 15. Jänner Ausweichquartier im MQ

Das Wiener Volkstheater wird sein Ausweichquartier in der Halle E des Museumsquartiers am 15. Jänner 2020 mit der ersten Premiere eröffnen und mit einer zweiten Neuproduktion von Februar bis April im Repertoirebetrieb spielen. Diese Details zum Spielbetrieb für die Zeit der von Jänner bis Oktober geplanten Generalsanierung des Haupthauses gab das Volkstheater am Freitag bekannt.