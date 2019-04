Geldstrafe in Dubai nach Bezeichnung einer Frau als Pferd

Weil sie die neue Frau ihres Ex-Mannes als "Pferd" bezeichnet hat, ist eine Britin in Dubai zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sie habe aber ihren Ausweis zurückbekommen und könne nach Großbritannien zurückkehren, teilte die Menschenrechtsorganisation "Detained in Dubai" ("Verhaftet in Dubai") am Donnerstag mit.