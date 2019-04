Vor Wahl in Ukraine besucht Poroschenko Merkel und Macron

Gut eine Woche vor der entscheidenden Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine empfängt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag Amtsinhaber Petro Poroschenko. Bei den Beratungen im Kanzleramt soll es bei einem gemeinsamen Mittagessen unter anderem um die bilateralen Beziehungen, die innenpolitische Lage in der Ukraine und die weitere Umsetzung der Minsker Vereinbarungen gehen.