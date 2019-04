20 Tote nach Bombenanschlag in pakistanischem Quetta

Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Obstmarkt in der pakistanischen Stadt Quetta sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Fast 50 weitere seien verletzt worden, sagte der lokale Polizeichef, Abdul Razzaq Cheema, am Freitag. Ein Attentäter habe in der Früh seine Sprengstoffweste gezündet, als Arbeiter gerade Lastwagen mit Früchten und Gemüse entluden.