Litauen beordert Russland-Botschafter zu Beratungen zurück

Litauen hat seinen Botschafter in Russland zu Beratungen zurück nach Vilnius beordert. Begründet wurde dies vom Außenministerium des baltischen EU- und NATO-Lands mit Vorermittlungen in einem Visafall und Drohungen gegen den Botschafter nach einem Gerichtsurteil zum "Blutsonntag von Vilnius", einem Putschversuch mit sowjetischer Hilfe am 13. Jänner 1991. Dies meldete die Agentur BNS am Donnerstag.