Brocken landeten bei Felssprengung in Bregenzer Wohnanlage

Bei einer missglückten Felssprengung in Bregenz sind am Mittwoch in einer Wohnanlage Fensterscheiben und Dachziegel zu Bruch gegangen. Faustgroße Gesteinsbrocken wurden 80 bis 100 Meter weit durch die Luft geschleudert und richteten an Hausfassaden erhebliche Schäden an. Verletzt wurde laut Polizei "wie durch ein Wunder" niemand. Es wurde Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.