600.000 Euro für neues Wien-Design laut Kurz "absurd"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) übt massive Kritik an den Kosten des neuen einheitlichen Markenauftritts der Stadt Wien. Knapp 600.000 Euro für das neue Design sei eine "absurde Größenordnung", so der Kanzler am Donnerstag. In Wien gebe es viele Möglichkeiten, das Geld besser zu investieren. "Die Bundesregierung hat für die Vereinheitlichung aller Bundeslogos 70.000 Euro ausgegeben", so Kurz.