80-Jähriger 46 Jahre nach Tod von zwei US-Teenagern gefasst

Fast ein halbes Jahrhundert nach dem gewaltsamen Tod zweier weiblicher Teenager an der Ostküste der USA hat die Polizei in New York einen 80-jährigen Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, im Sommer 1973 die beiden damals 19 Jahre alten Frauen im Ferienort Virginia Beach getötet zu haben, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. Eine der Frauen soll er auch vergewaltigt haben.