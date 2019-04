Kurz und Doskozil werden in BVT-U-Ausschuss geladen

Der BVT-Untersuchungs-Ausschuss hat am Donnerstag nach langen eineinhalb Monaten die Tierschützer-Causa abgeschlossen. Doch ein anderes Thema sorgte für deutlich mehr Aufsehen: Die Opposition will nämlich im Mai Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) laden. Die ÖVP will quasi als Revanche gleich eine ganze Armada an prominenten Sozialdemokraten vorladen.