Wikileaks-Gründer Assange in London festgenommen

WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist in London festgenommen worden. Die britische Polizei teilte mit, sie habe am Donnerstag die Erlaubnis bekommen, die ecuadorianische Botschaft zu betreten. Zuvor hatte die Regierung in Quito ihr Asyl für Assange zurückgezogen. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks bezeichnete den Entzug des Asyls am Donnerstag in einer Stellungnahme als "illegal".