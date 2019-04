Barcelona und Juventus auf Kurs Richtung CL-Semifinale

Der FC Barcelona und Juventus Turin haben am Mittwoch auf Kurs Richtung Semifinale der Fußball-Champions-League eingeschwenkt. Die Katalanen haben nach einem 1:0-Auswärtssieg gegen Manchester United ebenso die Trümpfe in der Hand wie die Italiener durch ein 1:1 bei Ajax Amsterdam - und dennoch sind beide Topclubs vor den Viertelfinal-Rückspielen am kommenden Dienstag gewarnt.