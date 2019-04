Filmfestspiele Cannes starten mit Komödie von Jim Jarmusch

Das Filmfestival im französischen Cannes wird dieses Jahr mit "The Dead Don't Die" von Jim Jarmusch eröffnet. Mit der Zombie-Komödie geht der amerikanische Autorenfilmer auch in das Rennen um die Goldene Palme, das dieses Jahr am 14. Mai startet. In "The Dead Don't Die" steigen in einer kleinen Stadt namens Centerville Tote aus ihren Särgen und fallen über die Lebenden her.