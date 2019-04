Aich/Dob führt in Volleyball-Finalserie gegen Waldviertel

Titelverteidiger Aich/Dob hat am Mittwoch in der "best of seven"-Finalserie der DenizBank Volley League wie erwartet auf 1:0 gestellt. Die Kärntner besiegten Union Waldviertel in einer Neuauflage des vorjährigen Titel-Duells 3:1 (20,21,-17,18). Spiel zwei findet am Sonntag (20.25 Uhr, live ORF Sport +) mit Heimrecht für die Waldviertler in Zwettl statt.