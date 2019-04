Froome tritt erneut bei Alps-Tour mit Start in Tirol an

Radstar Chris Froome tritt erneut bei der Tour of the Alps an. Das gaben die Veranstalter des Etappenrennens vom 22. bis 26. April mit Start in Kufstein und Ziel in Bozen am Mittwoch bekannt. Im Vorjahr hatte Froome das bergige Rennen als Vorbereitung auf den von ihm anschließend gewonnenen Giro d'Italia im Mai bestritten und Rang vier belegt.