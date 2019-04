Gemälde und Büste aus Wiener Bezirksmuseen gestohlen

In den letzten Wochen ist es in zwei Bezirksmueen in Wien zu Diebstählen gekommen. Im Bezirksmuseum Wieden haben Diebe Mitte März ein wertvolles Gemälde entwendet. Das Aquarell des Malers Hans Wilt war vom Museum um 5.000 Euro angekauft worden. Im Bezirksmuseum Hietzing haben unbekannte Täter eine Egon-Schiele-Büste gestohlen.