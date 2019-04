Neuer Flüchtlingszug aus Honduras nimmt Kurs in Richtung USA

Ein neuer Flüchtlingszug aus Zentralamerika bricht in Richtung USA auf. In der Nacht zum Mittwoch versammelten sich im Norden von Honduras fast tausend Menschen, wie die Polizei mitteilte. Das Rote Kreuz schätzte die Zahl der Migranten, die sich in der Stadt San Pedro Sula einfanden, auf mehr als 800; viele von ihnen machten sich in Kleinbussen auf den Weg Richtung Norden.