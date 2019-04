IS-Kämpfer - Kickl will europäische Initiative für Tribunale

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will eine europäische Initiative anstoßen, für IS-Jihadisten Tribunale in der Region einzurichten. "Das ist effizienter, als Verfahren in Österreich durchzuführen", so Kickl im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Er habe ein entsprechendes Schreiben an die EU-Kommission gerichtet. Zudem koordiniere er sich in dieser Frage mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ).