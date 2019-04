Messerattacke auf Polizisten in NÖ - U-Haft beantragt

Über einen 42 Jahre alten Mann, der am Dienstag in Waidhofen a. d. Thaya einen Polizisten mit einem Messer attackiert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Krems am Mittwochvormittag Untersuchungshaft beantragt. Eine Entscheidung könnte noch am Nachmittag fallen. Einvernommen wurde der Verdächtige bisher nicht, teilte Franz Hütter, der Sprecher der Anklagebehörde, auf APA-Anfrage mit.