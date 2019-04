Festnahmen nach Leichenfund in Innsbrucker Wohnung

In einer Wohnung in Innsbruck ist es Mittwochfrüh offenbar zu einem grausamen Gewaltverbrechen gekommen. Ein Mann wurde leblos am Boden aufgefunden, ihm wurde mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten sowie die rechte Hand abgetrennt, sagte LKA-Leiter Walter Pupp der APA. Drei weitere in der Wohnung befindliche Personen wurden festgenommen. Der Hintergrund der Tat war vorerst unklar.