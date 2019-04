Vier Festnahmen nach Überfall auf AUA-Maschine in Tirana

Nach dem Überfall auf eine Maschine der Austrian Airlines am Dienstagnachmittag am Flughafen von Tirana hat die albanische Polizei vier Verdächtige festgenommen. Dazu wurden rund 40 Personen zu dem Coup befragt, hieß es laut Agenturangaben. Bewaffnete und maskierte Räuber hatten am Airport zugeschlagen, als der A320 - Flugnummer OS848 - gerade beladen wurden.