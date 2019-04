Sea-Eye-Schiff erhielt Hilfsgütertransport aus Malta

Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye wartet weiterhin wenige Seemeilen östlich von Malta in internationalen Gewässern auf eine Landegenehmigung. Hilfe erhielten die 63 Migranten an Bord nun von einer Hilfsorganisation aus Malta. Die maltesische Hilfsorganisation MOAS schickte ein Schiff mit Hilfsgütern, wie Sea-Eye am Mittwoch mitteilte.