Dalai Lama mit Brustschmerzen in Krankenhaus eingeliefert

Der Dalai Lama ist nach Angaben eines Mitarbeiters mit Brustschmerzen in ein Krankenhaus in Neu Delhi eingeliefert worden. Das im indischen Exil lebende geistliche Oberhaupt der Tibeter sei für eine ärztliche Untersuchung in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte der Vertreter des Dalai Lama in den USA, Ngodup Tsering. Der Gesundheitszustand des 83-Jährigen sei stabil, hieß es.