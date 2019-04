Macron fordert Freilassung von Menschenrechtlerin Sotoudeh

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron fordert die Freilassung der iranischen Menschenrechtlerin und Sacharow-Preisträgerin Nasrin Sotoudeh. Macron habe seinem iranischen Kollegen Hassan Rouhani bei einem Gespräch seine Besorgnisse über den Fall mitgeteilt, teilte der Élysée-Palast am Dienstagabend in Paris mit. Sotoudeh war vergangenen Monat in Teheran zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.