Zehn Jahre Haft nach Mordversuch im Straßenverkehr

Ein 21-jähriger Mann, der am 15. August 2018 in Wien-Favoriten einen gegnerischen Autofahrer niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt hatte, ist am Dienstagabend am Landesgericht für Strafsachen wegen versuchten Mordes schuldig erkannt worden. Ein Schwurgericht verhängte über den bisher Unbescholtenen eine zehnjährige Freiheitsstrafe.