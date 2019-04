Straßenbahn erfasste Mutter und Kind in Wien

Eine Straßenbahn der Linie 49 hat am Dienstagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eine 36-jährige Frau und ihr zwei bis drei Jahre altes Mädchen erfasst. Die Mutter wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Ihre Tochter wurde leicht verletzt, berichteten Sprecher der Wiener Linien und der Berufsrettung.