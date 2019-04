Ex-Frau in NÖ traktiert: Vier Jahre Haft für Beschuldigten

Der Prozess gegen einen 32 Jahre alten Mann, der seine Ex-Ehefrau im November 2018 im Bezirk Hollabrunn geschlagen, getreten und mit einem Stanley-Messer verletzt haben soll, hat am Dienstagnachmittag in Korneuburg mit einem Schuldspruch geendet. Der Angeklagte muss wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung für vier Jahre in Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.