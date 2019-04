Laut UNO bis zu 30 Rohingya bei Angriff in Myanmar getötet

In Myanmar sind nach Angaben der Vereinten Nationen bei einem Angriff der Armee auf eine Gruppe von muslimischen Feldarbeitern bis zu 30 Menschen ums Leben gekommen. Das UNO-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) äußerte am Dienstag die Vermutung, dass bei der Aktion am Mittwoch vergangener Woche deutlich mehr Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya starben als bisher angegeben.