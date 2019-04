Merkel und May sprachen über Brexit-Verschiebung

Kurz vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel ist die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag in Berlin mit der britischen Premierministerin Theresa May zu einem vorbereitenden Gespräch zusammengekommen. Beide wollen einen Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen am 12. April verhindern. May will einen weiteren Aufschub bis zum 30. Juni.

© APA (AFP)

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dagegen eine Verlängerung bis zu zwölf Monate vorgeschlagen. Die Entscheidung soll am Mittwochabend oder in der Nacht auf Donnerstag bei einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel fallen.

Merkel hält eine Verschiebung bis Ende 2019 oder Anfang 2020 für möglich. Beim EU-Sondergipfel zum Brexit an diesem Mittwoch in Brüssel werde es um eine "Flextension"-Erweiterung des Austrittstermins gehen, sagte die Kanzlerin am Dienstag.

Am Dienstagabend spricht May auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser will Diplomatenangaben zufolge keine Brexit-Verschiebung ins kommende Jahr akzeptieren. Wie das Onlineportal Buzzfeed am Dienstag berichtet, soll eine Verlängerung des Austritts höchstens bis Jahresende möglich sein.

Macron sei zudem für Überprüfungen alle drei Monate. Damit solle sichergestellt werden, dass das Vereinigte Königreich die EU-Geschäfte nicht lahmlegt. Die EU-27 befürchten, dass Großbritannien - insbesondere unter einer von Brexit-Hardlinern gestellten Regierung - die bevorstehenden großen Entscheidungen in der Europäischen Union, etwa über das Mehrjahresbudget ab 2021, blockieren könnte.

EU-Brexit-Chefverhandler Michael Barnier betonte unterdessen, dass die EU einen geordneten Austritt Großbritanniens will. Die EU sei zu einer Zollunion mit Großbritannien bereit, wenn Großbritannien dies wünsche, sagte Barnier am Dienstag nach Beratungen mit den Europaministern der 27 verbleibenden EU-Staaten in Luxemburg. "Ein No Deal wird niemals die Entscheidung der EU sein."

"Ein geordneter Austritt des Vereinigten Königreichs ist weiter das Ziel", sagte Barnier. "Wir wünschen keinen ungeordneten Austritt." Ein geordneter Brexit schaffe auch bessere Bedingungen für die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen. Großbritannien bleibe ein befreundetes Land und ein Partner der EU.

May müsse beim EU-Gipfel am Mittwoch sagen, wie es weitergehe, sagte Barnier. Durch die Gespräche zwischen Mays Konservativen und der oppositionellen Labour-Partei sei ein neues Element dazugekommen. "Wir haben alle Erwartungen und Hoffnungen geäußert, dass der Dialog zu einem positiven Ergebnis führt, dass endlich eine positive Mehrheit für ein Austrittsabkommen da ist."

Wenn Großbritannien geordnet aus der EU austreten wolle, sei der Austrittsvertrag der einzige Weg dorthin, betonte der frühere EU-Kommissar und ehemalige französische Außenminister. Er bekräftigte, dass die EU den Austrittsvertrag nicht mehr aufmachen werde. Die - völkerrechtlich nicht verbindliche - politische Erklärung könne dagegen verbessert werden, sagte Barnier. "Man kann da ehrgeiziger sein, wenn Großbritannien das verlangt." So könne die EU mit Großbritannien "eine wirkliche Zollunion" vereinbaren.

Ein Brexit-Aufschub müsse die Grundsätze der EU-27 einhalten. Als solche nannte Barnier die Integrität des Binnenmarktes, die Autonomie der Entscheidung der EU-27 und die vier Grundfreiheiten der Europäischen Union. "Wenn das verstanden wird, sind wir unmittelbar bereit, die politische Erklärung ehrgeiziger zu gestalten." Die Verlängerung müsse auch etwas bringen, nämlich mehr Zeit, um eine Mehrheit im britischen Unterhaus zu finden. Wie lange die EU May zugesteht, wollte Barnier nicht spekulieren. Die Zeitdauer muss im Verhältnis zum Ziel stehen, sie muss dem Ziel nützlich sein", sagte er.

Sollte sich der Austritt über den 22. Mai hinaus verschieben, müsste Großbritannien einen Tag später an der Wahl des EU-Parlaments teilnehmen, wie eine Regierungssprecherin am Montag sagte. Die Briten wählen immer donnerstags, das wäre der 23. Mai. In der EU wird von Donnerstag, 23. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, gewählt. Sowohl in Großbritannien als auch in den anderen EU-Ländern gibt es Vorbehalte gegen eine Teilnahme der Briten an der Wahl.

Nach Angaben des irischen Außenministers Simon Coveney wird der EU-Gipfel am Mittwoch für die von der britischen Premierministerin May geforderte Brexit-Fristerstreckung offen sein. May müsse dem Gipfel aber einen klaren Plan vorlegen, wie sie den Brexit-Prozess weiter strukturieren werde, sagte Coveney am Dienstag in Luxemburg.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält eine Verlängerung der Brexit-Austrittsfrist unter gewissen Bedingungen für vorstellbar. Im Kanzleramt hieß es am Dienstag auf Anfrage der APA, dass dazu jedenfalls ein konkreter Plan der britischen Premierministerin May notwendig sei. Kurz habe Montagabend mit May gesprochen, wobei vor allem die Vermeidung eines Hard Brexit erörtert wurde.

EU-Minister Gernot Blümel forderte Großbritannien auf, für eine Verlängerung der Brexit-Frist eine "substanzielle Begründung" zu liefern. Alle EU-Mitgliedstaaten hätten ähnliche Prioritäten, nämlich die Einheit der EU-27 zu wahren und einen "harten Brexit" zu verhindern, sagte Blümel nach Beratungen mit dem EU-Chefverhandler Barnier.

Indes gerät auch Queen Elizabeth II. in den Brexit-Strudel. Weil sie in der Nacht auf Dienstag das vom Parlament beschlossene Gesetz gegen einen Hard Brexit unterzeichnet hatte, wird sie von EU-Gegnern massiv angegriffen. "Unsere Monarchie hat gezeigt, dass sie keinen Zweck mehr hat, leider", schrieb der konservative Ex-Politiker und Wirtschaftsexperte Andrew Lilico am Dienstag auf Twitter.

"Wenn die Monarchie nicht einmal in einer Angelegenheit wie dem Cooper-Letwin-Gesetz (benannt nach den beiden Initiatoren Yvette Cooper und Oliver Letwin, Anm.) intervenieren kann, ist es absurd zu glauben, dass sie sich einem kommunistischen oder faschistischen Parlament widersetzen könnte", ereiferte sich Lilico.

"Ich bin eine glühende Monarchistin und liebe unsere Königliche Familie, aber das trifft es auf den Punkt", kommentierte die frühere UKIP-Vizechefin Suzanne Evans den Tweet. Sie sei "bitter enttäuscht" von der Königin.

Andere Twitter-Nutzer wiesen darauf hin, dass die Monarchin kein Recht dazu hat, Gesetzen ihre Zustimmung zu verweigern. Das Gesetz war am Montag im Eilverfahren durch das Oberhaus gepeitscht worden, nachdem es am vergangenen Mittwoch mit der hauchdünnen Mehrheit von 313 zu 312 Stimmen vom Unterhaus angenommen worden war. Es schiebt einem ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens einen Riegel vor.

Die Königin hält sich mit politischen Äußerungen betont zurück. Die EU-Gegner versuchten, sie im Vorfeld der Volksabstimmung im Juni 2016 zu instrumentalisieren. Das Hauptorgan der EU-Gegner, die auflagenstärkste Zeitung "The Sun" erschien im März 2016 mit den Worten "Queen backs Brexit" ("Königin unterstützt Brexit") auf der Titelseite und handelte sich dafür eine Klage des Buckingham Palace beim Pressekontrollorgan IPSO ein, das den Bericht als "irreführend" qualifizierte.