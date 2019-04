Neuer Musikvereinschef Stephan Pauly wird vorgestellt

Stephan Pauly tritt am Montag erstmals als designierter Chef des Wiener Musikvereins an die Öffentlichkeit. Lange hatte die Klassikinstitution mit dem 47-jährigen Deutschen verhandelt, bis man sich einig wurde. Nun steht fest: Der derzeitige Intendant der Alten Oper in Frankfurt folgt 2020 auf Thomas Angyan als Intendant des Musikvereins.