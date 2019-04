In Tirol vermisst Suche nach vermisstem Ungar in Tirol vorerst abgebrochen

Die Suchaktion nach einem 25 Jahre alten Ungar, der seit Freitagfrüh im Bezirk Kufstein abgängig ist, wurde vorerst abgebrochen. Auch ein neuerlicher Hubschrauberflug am Sonntag in der Früh hatte keine neuen Erkenntnisse gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der Wanderer in der Kaiserklamm im Gemeindegebiet von Brandenberg abgestürzt ist.