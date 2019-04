Volksbefragung zu Leitspital im Bezirk Liezen

Am Sonntag sind 61.953 Stimmberechtigte des obersteirischen Bezirkes Liezen aufgerufen, in einer Volksbefragung über die Errichtung eines Leitspitals in der Gemeinde Stainach-Pürgg abzustimmen. Die SPÖ-ÖVP-Landesregierung plant, mit dem bis 2025 zu errichtenden Leitspital Kräfte und Kompetenz der bisher drei Spitäler im Bezirk zu bündeln. FPÖ und KPÖ haben die Befragung initiiert.