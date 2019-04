NGO Sea-Eye wirft Italien unmenschliches Verhalten vor

Die Crew des deutschen NGO-Schiffes "Alan Kurdi" wirft Italien vor, Flüchtlingsfamilien trennen zu wollen. Das Recht auf Schutz der Familie sei in der UNO-Menschenrechtscharta festgeschrieben, so die NGO auf Twitter. Die italienische Regierung hatte am Freitag mitgeteilt, nur zwei Frauen und deren Kinder sowie eine Schwangere auf Lampedusa evakuieren zu wollen.