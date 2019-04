Liverpool nach 3:1 in Southampton wieder auf Platz eins

Mohamed Salah hat Liverpool die Rückkehr an die Tabellenspitze der Premier League beschert. Der Ägypter traf beim 3:1 (1:1) der "Reds" in Southampton am Freitag in der 80. Minute vorentscheidend zum 2:1. Liverpool hievte sich damit wieder an Manchester City vorbei auf Platz eins. Der Titelverteidiger hat aber ein Spiel weniger bestritten. Trainer Ralph Hasenhüttl ist mit Southampton weiter 16.